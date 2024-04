Happy Birthday! Heimbewohnerin feierte 102. Geburtstag

Ein besonderer Anlass wurde kürzlich im Pflege- und Betreuungszentrum St. Pölten (PBZ) gefeiert, der 102. Geburtstag von Bewohnerin Lucia Svejkovsky.

„Lucia Svejkovsky ist seit vier Jahren Bewohnerin in unserem Haus und wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist und weiterhin bei so guter Gesundheit“, so die PBZ-Leitung Regina Kos und Jörg Ney. Auch die Jubilarin freute sich über die Feier und die zahlreichen Wünsche.