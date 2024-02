"Nazi-Witz" und "rassistische Ausfälle" bei Gemeinderatssitzung

"Diese Kostensteigerung ist natürlich nicht angenehm, aber der Prozess ist aufwendig und kostenintensiv", betonte SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig. Kritik an der Preisexplosion kam von der ÖVP und den Grünen. Die Debatte verlief äußerst turbulent, vor allem auch deshalb, weil es rasch ganz grundsätzlich um die Entwicklung der Innenstadt ging.

Heftiges Wortgefecht

FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger echauffierte sich über den Platz vor dem Hauptbahnhof, dem Politiker sind dabei die afghanischen Supermärkte ein Dorn im Auge. "Man glaubt, man ist in Afghanistan", sagte er. Diese Aussage kommentierte SPÖ-Gemeinderat Max Wallner mit einem "Nazi-Witz" ("... "deine deutschen Freunde in Argentinien") und unterstellte Otzelberger "rassistische Ausfälle". Daraus entwickelte sich zwischen den beiden ein heftiges Wortgefecht, Stadtchef Matthias Stadler (SPÖ) musste die Gemüter beruhigen.

Dass Kritik an der Neugestaltung des Domplatzes in der SPÖ nicht gern gehört wird, gab Stadtvize Ludwig in der Sitzung unumwunden zu. Er sprach unter anderem von "auswertigen Journalisten, die mit boshafter Feder etwas geschrieben haben".

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Freitag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter