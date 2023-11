Verhandlungen mit EVN: Die Fernwärme in St. Pölten wird billiger

Die hohen Energiekosten belasten Bürger und Unternehmen weiterhin, die bundesweite Teuerung bleibt deutlich spürbar.

"Die Bundesregierung hat noch immer keine Maßnahmen gesetzt, um die Österreicher effektiv zu entlasten. Als Stadt sind unserer Möglichkeiten begrenzt, trotzdem versuchen wir in unserem Wirkungsbereich alle Hebel umzulegen, die zu einer Entlastung der St. Pöltner beitragen", sagt Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), der zuletzt verkünden musste, dass die Gebühren (Kanal, Wasser, etc) in der Landeshauptstadt steigen werden.

