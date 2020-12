St. Pölten: Neuer ÖAMTC-Standort verbindet Bildung und Service

Bereits 1965 fasste der ÖAMTC in der Landeshauptstadt Fuß. Nun will sich der Mobilitätsclub in der Mariazeller Straße einen neuen und vor allem modernen Standpunkt schaffen.

Auf einer Grundstücksfläche von zirka 6.200 Quadratmeter soll bis Ende des kommenden Jahres ein Neubau entstehen. Der Standort soll in Zukunft nicht nur 40 Mitarbeitern ein neues Arbeitsumfeld bieten, sondern auch als Schulungszentrum für ÖAMTC-Lehrlinge und -Mitarbeiter eingesetzt werden.

Immer mehr Mitglieder

Ausschlaggebend für den Ortswechsel und die damit verbundene Vergrößerung waren laut dem Landesdirektor des Verkehrsclubs Ernst Kloboucnik die stetig wachsenden Mitgliederzahlen. Mittlerweile betreut der ÖAMTC im Bezirk St. Pölten rund 50.000 Personen. Diesen wolle man "Service auf höchstmöglichen Niveau bieten", so Kloboucnik. "Der neue Standort bietet den nötigen Platz für die Betreuung unserer Mitglieder in einem modernen Umfeld."