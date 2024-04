Sitzungssaal-Sanierung in NÖ: Leopoldsaal als möglicher Tagungsort

Während der im März beschlossenen Sanierung des niederösterreichischen Landtagssitzungssaals könnte der Leopoldsaal im St. Pöltner Landhaus als Ausweichquartier und Tagungsort dienen. Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) hält diese Lösung für „kostengünstig, sicher und praktikabel“. Eine Entscheidung wird in den kommenden Wochen - nach Prüfung durch die Gebäudeverwaltung und einem Lokalaugenschein - vom Nutzerbeirat getroffen.

Mit einem Ausweichen in den im Erdgeschoß des Hauses 1A befindlichen Leopoldsaal würde nach Ansicht von Wilfing das Versprechen erfüllt, „dass wir beim Umbau den Steuereuro zweckmäßig und effizient einsetzen“. „Ein weiterer Vorteil wäre, dass man die notwendige Infrastruktur über die gesamte Zeit in dem Saal aufgebaut lassen könnte und man so beispielsweise bei Sitzungsverschiebungen flexibler wäre.“