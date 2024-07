Mit Messer bedroht: Polizei klärt Raubüberfall in St. Pölten

Nach einem Raub in St. Pölten sitzen zwei Beschuldigte in Haft. Das Duo soll am 28. Mai einen 16-Jährigen beim Hauptbahnhof mit einem Messer bedroht, ihn geschlagen und mit dem Handy des Jugendlichen geflüchtet sein. Weiters bedrohten sie das Opfer mit dem Tod, falls er die Tat anzeige.

Als Beschuldigte wurden ein 17-jähriger Pole und ein 18-jähriger Rumäne ausgeforscht. Sie waren laut Polizeiangaben von Dienstag geständig und wurden in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.