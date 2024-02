St. Pölten: Wo Kinderseelen mit Farben geheilt werden

„Die Nachfrage“, erzählt Monika Hipsch, „ist sehr, sehr groß.“ Hipsch ist stellvertretende Leiterin des Instituts und des Berufsverbands für Kunsttherapie in Österreich. Das Angebot richtet sich an Personen in allen Problemlagen, die den Sprachausdruck erschweren – ob bei der Traumaverarbeitung, bei Burn-out oder Demenz. Dazu kommen noch die Folgen der Pandemie, die besonders auch auf Kinder und Jugendliche große Auswirkungen hatte.