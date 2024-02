Überraschung in St. Pölten: Im Regierungsviertel eröffnet neues Lokal

Umso größer war im vergangenen Sommer die Enttäuschung, als "Olee Sushi" die Pforten schloss. Über die Gründe kann nur spekuliert werden, das Essen schmeckte den Kunden jedenfalls. Nun kündigt sich aber ein Nachfolger an und es wird sich wieder um ein asiatisches Lokal handeln. "Die Eröffnung ist bereits im kommenden März geplant", berichtet ein Sprecher des Landes Niederösterreich.

Tausende Menschen arbeiten im St. Pöltner Regierungsviertel . Dass ein Großteil auch kulinarisch versorgt werden will, ist verständlich.

"oki" nennt sich das neue Restaurant, die Handwerker sind bereits auf Hochtouren beschäftigt, damit die Eröffnung in ein paar Wochen wie geplant stattfinden kann. Für Qualität dürfte ebenfalls gesorgt sein, denn hinter dem Projekt sollen die Betreiber des Lokals "Khim" in der Schneckgasse in St. Pölten stecken.

