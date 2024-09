St. Pölten: Autos in Flammen, jetzt steht die Brandursache fest

„Brandstiftung kann in diesem Fall ausgeschlossen werden“, sagt ein Ermittler. Allerdings soll in St. Pölten noch ein weiteres Auto in Flammen aufgegangen sein, war nun zu erfahren. Dieser Wagen dürfte aber von einem Unbekannten in Brand gesteckt worden sein. Die Ermittlungen der Exekutive in dieser Causa laufen auf Hochtouren.