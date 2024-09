"So etwas noch nie erlebt": Wassermassen fluten St. Pölten

Samstagfrüh war die Welt in der Landeshauptstadt St. Pölten noch in Ordnung. Obwohl der Regen immer heftiger wurde, waren die Menschen noch zum Einkaufen unterwegs, auch die Spaziergänger entlang der Traisen wirkten entspannt. "Da ist noch so viel Luft nach oben, da wird nicht viel passieren", sagte ein Passant.

Der Alpenbahnhof am Sonntag in der Früh

Der Bereich rund um den Alpenbahnhof steht mittlerweile komplett unter Wasser, in mehreren Stadtteilen haben die Fluten Autos weggerissen, der Sportplatz in Spratzern ist mittlerweile ein See, sogar im Zentrum ist die Situation prekär. Zudem musste der Landhaustunnel gesperrt werden, der Busverkehr wurde ebenfalls eingestellt.

"Als gebürtiger Harlander kann ich mich nicht daran erinner, dass es jemals so schlimm war", erzählt Markus Bronner. Neben den unbedändingen Wassermassen, die ganze Ortstteile wie Pottenbrunn geflutet haben, gibt es auch Probleme mit der Stromversorgung und dem Handynetz. Zudem macht sich immer mehr die Sorge breit, dass das Trinkwasser nicht mehr benutzt werden kann. "Das Trinkwasser ist genießbar", wird von offizieller Seite aber bentont.

Die Feuerwehren in der Stadt befinden sich im Großeinsatz. Mit Sandsäcken im Bereich des Schießstattrings wird versucht, die historische Altstadt vor dem Wasser zu schützen.

Abwässer können nicht mehr Abfließen

Von Stunde zu Stunde verschärfte sich die Situation in St. Pölten. Weil das Pumpwerk für die Abwasserentsorgung ausgefallen ist, können in Pottenbrunn Abwässer (WC, Dusche etc.) nciht mehr abfließen. "Das Land Wien wird WC-Container zur Verfügung stellen, die Anlieferung läuft", heißt es.