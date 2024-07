Einbrecher wollten Baumarkt-Center in St. Pölten plündern

Unter die Besucher eines Baumarktcenters in St. Pölten mischten sich Montagfrüh auch zwei Polizisten. Die Beamten waren gerufen worden, weil Unbekannte am Wochenende versucht hatten, den Markt im Süden der Landeshauptstadt zu plündern.

Ob die Täter mit einem Auto in die Scheibe krachten, ist noch unklar. Fest steht, dass sie an der doppelten Verglasung scheiterten . Übrig blieb nur ein riesiger Scherbenhaufen.

Baumärkte in St. Pölten wurden in der Vergangenheit immer wieder zum Ziel von Ganoven.

Die Tricks der Diebe

Im Jahr 2022 konnten Fahnder zwei Georgier schnappen, die mit einem besonderen Trick vorgingen: Sie legten jeweils in Baumärkten tagsüber hochpreisige Werkzeuge wie Kettensägen, Lasermessgeräte und Akkubohrmaschinen in einen Einkaufswagen und versteckten diesen Wagen in umzäunten Freilagern wie der Gartenabteilung der Baumärkte. Nach Geschäftsschluss holten sie dann die Beute ab.