Spartaner kämpften sich durch Schlamm und Hindernisse

Das Volk der Spartaner ist seit der Antike für seine Ausdauer und Kampfkraft bekannt. Diese Qualitäten mussten am vergangenen Wochenende auch die über 4.000 Teilnehmer des Spartan Race am Gelände des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Völtendorf bei St. Pölten mitbringen.

Kinderlauf und Nachtsprint

Nach dem Kinderlauf und dem Nachtsprint am Freitag galt es im Hauptbewerb am Samstag bis zu zehn Kilometer Laufstrecke und 25 Hindernisse etwa durch Schlamm oder über Mauern zu überwinden.