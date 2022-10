Große Bandbreite an Hilfestellungen

Die Schulsozialarbeit ist primär eine Anlauf- und Beratungsstelle für die Jugendlichen. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer oder die Eltern können sich mit allen kinder- und jugendrelevanten Themen an die Schulsozialarbeiterin wenden.

Die Bandbreite reicht von Hilfe in akuten Fällen bis zu Präventivarbeit. Klarer bietet an der Schule alles von der Einzelbetreuung bis zu Workshops mit ganzen Klassen an. Dabei geht es beispielsweise um Themen wie Mobbing, Motivation oder Stress.

Elfte Schule mit Sozialarbeit in St. Pölten

Christina Klarer ist Schulsozialarbeiterin beim Verein Young und arbeitet im Rahmen des Projekts "x-point" am SZE Eybnerstraße. Für den Verein Young, der Schulsozialarbeit in ganz Niederösterreich anbietet, ist das Schulzentrum die elfte Schule in St. Pölten.

Die Direktorin des Schulzentrums Eybnerstraße, Sabine Geissenberger, freut sich über die professionelle Unterstützung: "Die vergangenen Jahren haben uns verstärkt bewusst gemacht, wie wichtig die psychische und physische Gesundheit der uns anvertrauten jungen Menschen ist. Das Angebot der Schulsozialarbeit bereichert die Zusammenarbeit in unserer Schulgemeinschaft." Sie bedankt sich beim Elternverein der Schule, der durch seine finanzielle Unterstützung dieses Angebot erst ermöglicht habe.

