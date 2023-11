Kampf gegen den Extremismus wird nun verstärkt an Schulen geführt

Mit eigens angebotenen Extremismuspräventionsworkshops soll künftig in Schulen auf Sensibilisierung und Aufklärung gesetzt werden. Der Startschuss für das in Kooperation von Innen- und Bildungsministerium entstandene Projekt ist am Montag in St. Pölten gefallen. Eine österreichweite Ausrollung mit 300 Einheiten ist im nächsten Jahr geplant. Präventionsbeamte aus dem Polizeibereich werden im Rahmen der Workshops ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben.

Verbotsgesetz

Gestartet ist die Aktion am Montag in der St. Pöltner Bundesbildungsanstalt für Sozial- und Elementarpädagogik. Vorerst richtet sich das Service an Erwachsene und Lehrende, im kommenden Jahr sollen die Workshops in daran interessierten Schulen in Szene gehen.

Die behandelten Themengebiete beinhalten laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) das Verbots- und Symbole-Gesetz sowie Demokratie, Menschenrechte und den Kampf gegen Antisemitismus - „aktuell ganz, ganz wichtig“, wie Karner festhielt. Mit den Workshops betraut werden sogenannte Präventionsbeamte.