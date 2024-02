Ein neues Ökosystem für St. Pöltens Bäume

Beton, Asphalt und zu wenig Platz: Den Bäumen in Städten fehlt es oft am nötigen Lebensraum, um sich gesund zu entwickeln. Am neu gestalteten Promenadenring in St. Pölten möchte man dem mit Riesenbeeten im Ausmaß von je rund 30 m² entgegenwirken. Bei den neuen Bäumen in der Landeshauptstadt handelt es sich um japanische Schnurbäume. Sie sollen besonders resistent gegen Hitze und Trockenheit sein und zudem auch schnell wachsen.