Sagenhaftes für die Landeshauptstadt

Beim Suchen und (Er)finden der Sagen verfolgte Ziegelwagner zwei Herangehensweisen: Einerseits beschäftigte er sich mit bereits bestehenden Sagenstoffen und Sagenfiguren. Andererseits sah er sich auch in St. Pölten nach Orten um, „die man in Sagenstoff kleiden kann. Wie das Tellerhaus, den Klangturm und das Regierungsviertel“, so der 39-Jährige. Das Schreiben von Sagen war zwar neu für ihn, aber „der Sagenton ist uns allen doch sehr geläufig. Man kommt leicht in das Märchenhafte hinein“, sagt Ziegelwagner.

Ungefähr ein Jahr lang hat er an seinem mittlerweile vierten Buch geschrieben. Zuvor verfasste er einen Deutschland-Österreich-Vergleich sowie einen klassischen und einen politischen Roman. „Ich schreibe, was mir gerade Spaß macht“, so Ziegelwagner, der außerdem als Kolumnist beim Satiremagazin „Titanic“ tätig ist. „Meistens schreibe ich über etwas, das mich fasziniert und ich versuche, beim Schreiben herauszufinden, was dahintersteckt.“ Bei dem aktuellen Buch spielte zusätzlich auch die persönliche Komponente durch die Kindheit und Jugend in St. Pölten mit.