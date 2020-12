Rückstau bei Musterung von Stellungspflichtigen wächst weiter an

Handler rückte dabei die Situation der jungen Männer in den Blickpunkt, die ein Recht auf einen raschen Entscheidungsprozess hätten und nicht „monatelang vor unvollendete Tatsachen gestellt werden sollen“. Er drängte darauf, die Musterungen so rasch wie möglich durchzuführen. Die Stellungskommission in St. Pölten muss seit dem Beginn der Pandemie im März weit unter ihren Kapazitätsmöglichkeiten arbeiten.

Die Anforderungen an das Heer in NÖ reißen indessen nicht ab. Nachdem rund 250 Heeresmitglieder vor Weihnachten in fünf Teststützpunkten noch rund 35.000 Antigen-Schnelltests abnahmen, wurden jetzt vor Silvester frische Kräfte in den Assistenzdienst entsandt. 290 Soldaten vom Jägerbataillon 12 rückten Mittwochfrüh in der Ostarrichi-Kaserne in Amstetten für drei Monate zum sicherheitspolizeilichen Assistenzdienst an die burgenländische Grenze ab.