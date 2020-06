Corona-taugliche Musterung

Kein Gedränge und schon gar keine Warteschlagen vor und in den Teststationen. Dauerpräsenter Desinfektionsgeruch statt dem sonst in den Stellungsstraßen unvermeidlichen Dunst schwitzender junger Männer. Und weil hier alle den Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, klingt auch so manche Anweisung im Befehlston irgendwie gefiltert. Unter völlig neuen Vorzeichen nahm die Stellungskommission des Militärkommandos Niederösterreich am Dienstag den Vollbetrieb wieder auf.