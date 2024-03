Regionale Lebensmittel: "Das Dirndl" eröffnet an neuem Standort

Die Dirndlfrucht: Sie ist der Namensgeber des Regionalladens " Das Dirndl ". Vor kurzem zog das Geschäft von seinem alten Standort in Wagram auf das Areal der ehemaligen Zwetzbacher Mühle . „Wir verstehen uns als echter Nahversorger der Region, haben auf die Kundennachfrage reagiert und nun kann man auch ganz zentral in der Landeshauptstadt regional einkaufen", freut sich Betreiber Hannes Weichhart. Gemeinsam wollen die Familien Rank und Weichhart den Regionalladen für ihre Kundinnen und Kunden einladend und freundlich gestalten.

800 verschiedene Produkte

Bekommen soll man im neu eröffneten Geschäft alles, was man für den täglichen Bedarf braucht. Neben dem Kernprodukt des regionalen Ladens, der Dirndelfrucht, können im "Das Dirndl" etwa 800 verschiedene Produkte von regionalen Lieferanten in Selbstbedienung eingekauft werden. Bezahlt wird mit Karte. Für LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf würde das regionale Geschäft zur Nahversorgung in der Region beitragen und die "kulinarische Identität" dieser prägen. „Das umfangreiche Sortiment zeigt die hochwertige Lebensmittelqualität, für die die Bäuerinnen und Bauern aus der Region stehen", betont der Politiker.

Neben dem Regionalladen ist auch die Kulinarik-Initiative des Landes, "So schmeckt Niederösterreich" in die Purkersdorfer Straße übersiedelt. Die neue Leiterin der Initiative, Elisabeth Harreither, freue sich bereits auf eine gute Zusammenarbeit in der Nachbarschaft.