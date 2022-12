Raum St. Pölten: 3.000 Haushalte waren ohne Strom

Der Feiertag am gestrigen Donnerstag klang in mehr als 3.000 Haushalten im Raum St. Pölten düster aus. Kurz nach 20.30 Uhr ging in den Orten Unterradelberg, Mauterheim und Muhrstetten das Licht aus. Die EVN bestätigte einen Bericht des ORF NÖ.

Eine Stunde ohne Strom

Den folgenschweren Ausfall einer 20.000-Volt-Leitung dürfte ein Brand in der Trafostation Mauterheim ausgelöst haben. In den meisten Fällen konnte die Stromversorgung nach knapp einer Stunde wieder aufgenommen werden. Der Schaden an der Trafostation werde nun behoben, in der Zwischenzeit werde die Versorgung laut EVN mit vier Aggregaten sichergestellt.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: