Purkersdorferin bei Dancing Stars: Martina Reuter will es allen zeigen

Eine der motivierten Tänzerinnen ist die Fernsehmoderatorin und Journalistin Martina Reuter aus Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land). Sie tanzt mit Nikolaus Waltl: „Bei den ‚Dancing-Stars‘-Kleidern will ich Farbe, Glitter und Fransen – viel Strass in die Haare, ins Gesicht und in die Wimpern. Ich finde es cool, mit Nikolaus zu tanzen, weil er auch neu ist. Wir müssen es nur schaffen, dass er mich führt - und er wird ein Glitzerhaufen werden.“

Strenge Jury

Bevor die zehn neuen Paare das Parkett betreten, muss jedes von ihnen ein Minimum an 50 Trainingsstunden in den ORF-Tanzstudios am Küniglberg absolvieren. Die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ werden heuer wieder von einer Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker und wechselnden Gästen, bewertet. Moderiert wird die Erfolgsshow von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.

