Protestaktion für Schweinemast auf der grünen Wiese

Nach Auftritten vor der Bezirkshauptmannschaft in St. Pölten und dem Landwirtschaftsministerium in Wien in der vergangenen Woche waren Aktivisten des VGT (Verein gegen Tierfabriken) am Donnerstag wieder in St. Pölten. Vor der Landwirtschaftskammer Niederösterreich demonstrierten die Tierschützer gegen die drohende Räumung des Schweinemastbetriebs Hubmann im Bezirk St.Pölten-Land.

Dem Familienbetrieb aus Gerersdorf, der sich der regenerativen Landwirtschaft verschrieben hat, droht das Aus. Die Behörde will dem Brüderpaar Andreas und Thomas Hubmann die mobile Schweine-Freilandhaltung verbieten. Doch diese ist eine Grundlage für die Bewirtschaftungsform, denn der Mist wird in einem Kreislauf als natürlicher Dünger für die Felder genutzt.