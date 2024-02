Polizei stoppt kaputtes Auto: In dem Wagen saßen zwei Einbrecher

Die Beamten waren rasch zur Stelle und stoppten das Auto, in dem sich zwei slowakische Staatsbürger (34 und 39 Jahre alt) befanden. Den Polizisten fiel auf, dass der Pkw erhebliche Beschädigungen aufwies, die vermutlich von einem Unfall mit Fahrerflucht in Untertullnerbach stammen dürften.

Es war ein aufmerksamer Bürger, der die Polizei auf die richtige Fährte brachte. Der Mann alarmierte am 27. Jänner die Exekutive, weil ihm in Pressbaum im Bezirk St. Pölten ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen war.

Zudem stellten die Ermittler in dem Wagen Einbruchswerkzeug, Diebesgut und geringe Mengen an Drogen sicher. Schließlich konnten den beiden Männern dreizehn Einbrüche in Pressbaum, Purkersdorf und Tulln nachgewiesen werden. Die Schadenssummer beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Die beiden Beschuldigten sitzen nun in der Justizanstalt St. Pölten.