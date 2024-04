Alko-Irrfahrt durch St. Pölten, dann schlief Mann am Steuer ein

Eine ungewöhnliche Entdeckung machten Polizisten in der Nacht auf Mittwoch im Bereich des Völklplatzes in St. Pölten. Sie bemerkten einen stark beschädigten Klein-Lkw, der in einer Parkbucht stand. Die gesamte rechte Fahrzeugseite, einschließlich des rechten Vorderrades, wies schwere Schäden auf, während das Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben war und der Radmutternschlüssel noch am Fahrzeug steckte.