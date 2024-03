In St. Pölten geht der Osterhase heuer baden

In den Osterferien stattet der Osterhase der Aquacity in St. Pölten einen Besuch ab. Er wird seine Ostereier für die jüngsten Gäste im Wasser verstecken. Alle Kinder bis 15 Jahre dürfen am Mittwoch, den 27. März, nach den Ostereiern tauchen. Diese können im Anschluss gegen Geschenke eingetauscht werden. Die kleinsten Gäste können sich im Planschbecken auf die österliche Suche begeben.