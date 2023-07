NÖ: Östereichs beste Polizeisportler ermitteln ihre Meister

„Besonders in Zeiten, in denen die Herausforderungen nicht weniger, sondern mehr werden, braucht es die Besten der Besten für die Sicherheit in unserem Land, und das sind unsere Frauen und Männer der Polizei“, sagte Landeshauptfrau Mikl-Leitner in ihrem Eröffnungsstatement.

➤ Mehr dazu hier: 30 Prozent Ausfallsqoute bei der Polizei

So eine Meisterschaft sei wichtig, denn sie bringe nicht nur Kolleginnen und Kollegen aus allen Bundesländern zusammen, sondern zeige auch die Fitness und Einsatzbereitschaft der Polizisten.

Polizeiprojekte

Für das Land NÖ sei es deshalb nicht nur wichtig, sondern eine Selbstverständlichkeit gewesen, die gesamte Infrastruktur für diese Meisterschaft zur Verfügung zu stellen, so die Landeschefin.

Sie nützte auch die Gelegenheit, auf zahlreiche Projekte wie die neue Flugeinsatzzentrale, die in Wiener Neustadt entstehe, die Einsatztrainingszentren in St. Pölten, Traiskirchen und Süßenbrunn oder auch auf die geplante neue Landespolizeidirektion im Land hinzuweisen.

Innenminister Gerhard Karner ging in seinem Statement auf die Anforderungen des Polizeidienstes ein. „Der Polizeiberuf ist ein sehr herausfordernder, oft gefährlich und mit großen und schwierigen Einsätzen“.

Gerade der Sport fördere Teamgeist, Kameradschaft, aber auch Fitness. Karner lobte die Fitness und Einsatzbereitschaft und wies auch auf den hohen Vertrauenswert der Polizei bei der Bevölkerung hin.

Der österreichische Polizeisportverband mit 23 Polizeisportvereinen hat 25.000 Mitglieder.