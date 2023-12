Theatergruppe feiert Geburtstag im Zauberwald

Am 15. Dezember ist es soweit – genau 40 Jahre nach der ersten Vorstellung präsentiert das Theater Perpetuum eine Jubiläumspremiere, die das ehemalige Forumkino in der Landeshauptstadt in einen Zauberwald verwandelt. Der Winter wird zum Sommer, Alte zu Jungen und die Zeit scheint sich auf magische Weise zu verweben.

