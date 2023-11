Klassik trifft Moderne beim St. Pöltner Hauptstadtball

„Klassik trifft Moderne, Dreiviertel-Takt trifft Blues, und jeder trifft seine Freunde – auf der Tanzfläche, an den Bars, im Restaurant und in der Disco“, sagt Bachel, der ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm sowie beste Kulinarik von St. Pöltner Lokalen verspricht. Die Säulenbar wird etwa durch das Restaurant Aelium neu besetzt, das Team von Catering Wutzl verköstigt die Gäste mit dem Tischservice in den Ballsälen und im Bistro-Restaurant. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgen vier Bands sowie DJs, die in zwei Discos auflegen. Für die Dekoration sorgen die Firma Nentwich und die Stadtgärtnerei.