Sonderausstellung lässt in die Vergangenheit St. Pöltens blicken

Der am Domplatz gelegene – für die Forschung faszinierende und herausfordernde – mittelalterliche Friedhof mit mehr als 22.000 freigelegten Gräbern erfuhr international große Beachtung. Zusätzlich begleitet eine eigens zusammengestellte Familientasche mit kniffligen Rätseln und Aufgaben den Rundgang im ersten Stock des Stadtmuseums. Die Ausstellung wird am 2. Mai 2024 eröffnet und ist ab dann zumindest bis 2025 zu sehen. Die entsprechenden Grundlagen sollen in der kommenden Gemeinderatssitzung beschlossen werden.