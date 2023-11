St. Pöltner Ironwoman zeigt bei Härtetest auf

EM-Titel

Die St. Pöltner Physiotherapeutin und Spitzenathletin absolvierte die Trainings im Vorfeld des Triathlon-Klassikers zu großen Teilen in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Pfoser zeigte bereits im Juni diesen Jahres auf. Bei der Europameisterschaft in Madrid holte sie in der Altersklasse 35-39 den Sieg. Damals war das Rennen aufgrund von schlechter Wasserqualität in ein Duathlonformat umgewandelt worden. Über sechs Kilometer Laufen, 38 Kilometer Radfahren und weitere zwölf Kilometer Laufen war Pfoser besonders auf dem Fahrrad eine Klasse für sich. Neben Europameisterin darf sich Pfoser auch Staatsmeisterin nennen, nachdem sie sich heuer in Klagenfurt diesen Titel in ihrer Altersklasse erfolgreich sicherte.