Liedermacher-Wettbewerb geht ins große Finale

Ursprünglich waren beim großen Finale am 7. November zwölf Finalistinnen und Finalisten vorgesehen. Diese Zahl wurde aber auf 13 angehoben, da zwei Acts punktegleich an der zwölften Stelle landeten. Somit blieben nach der Vorausscheidung in Atzenbrugg Lisi Dorn, das Duo Erdrauch, Leona Fichtinger, Meister Grössing, das Duo Karonie, Kathi Kindler, Christian Lugmayr, Marty Pi, Mario und Julia Schenkermayr, der Schickimicki Club, Dani Eibensteiner und Andy Schörg, Stoffi & Rosi sowie Tante Hedwig in der Verlosung um den Gesamtsieg.