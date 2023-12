Cobra-Einsatz in NÖ: Täter stahlen Gewehre und flüchteten

Dieser Polizeieinsatz blieb nicht unbemerkt. Am vergangenen Freitag rückte die Spezialeinheit Cobra nach Eichgraben in den Bezirk St. Pölten aus. Der Grund: Ein Einbruch in einem Einfamilienhaus.

Tresore ins Freie geschleppt

Der Hausbesitzer hatte gegen 20 Uhr Alarm geschlagen, weil Einbrecher zwei Standtresore ins Freie geschleppt hatten. In den Tresoren sollen sich laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich Gewehre befunden haben.

Einen Tresor konnten die Täter aufbrechen, einen ließen sie verschlossen zurück. Bei dem Coup erbeuteten die Unbekannten mehrere Langwaffen, heißt es. Die Fahnder hatten zwar rasch einen Verdächtigen im Visier, doch die Hausdurchsuchung im Beisein der Cobra verlief negativ. Die Ermittlungen laufen nach wie vor auf Hochtouren.

