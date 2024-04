"Zu geringe Frequenz": In St. Pölten sperrt das nächste Geschäft zu

Es ist erst ein paar Wochen her, da gab das Rathaus die Zahlen der Besucherfrequenz in der St. Pöltner Innenstadt bekannt. "Platz eins im Niederösterreich-Ranking", hieß es Anfang März. In einer Woche im September 2023 seien 662.865 Menschen unterwegs gewesen, um 9,3 Prozent mehr als bei der Messung ein Jahr davor.

Die Stimmung bei einigen Geschäftsleuten ist da weniger positiv, die Konkurrenz durch das Internet und die Debatte um fehlende Parkplätze trüben die wirtschaftliche Aussicht.