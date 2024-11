Heizung defekt: 61-Jähriger starb im Keller eines Hauses in NÖ

Polizeiangaben vom Dienstag zufolge wurde der Mann per Notarzthubschrauber in das AKH Wien geflogen, wo er am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlag. Als Ursache für die Verpuffung wurde ein technischer Defekt an der Heizungsanlage festgestellt. An dieser hatte der 61-Jährige beim Vorfall Samstagmittag Arbeiten durchgeführt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden vom Landeskriminalamt Niederösterreich, Bereich Brand, durchgeführt. Mitgewirkt haben Sachverständige des Bundeskriminalamts.