Monatelange Verbrecherjagd: Fahnder zerschlugen „Audi-Bande“

Sie waren wählerisch bei der Auswahl ihrer Beute, hatten es nur auf PS-starke und hochpreisige Autos abgesehen. Doch nun konnten Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich eine polnisch/tschechische Tätergruppe ausforschen, die in NÖ, Wien und dem Burgenland 13 Autos gestohlen haben soll. Auf das Konto der Verdächtigen sollen zudem Einbrüche in Autohäuser in St. Pölten und Brunn am Gebirge gehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 390.000 Euro.

Monatelang hatten Fahnder des „Ermittlungsbereiches Diebstahl“ die Spur der Bande verfolgt, die vor allem gestohlene Pkw der Marke Audi ins Ausland verbracht haben sollen. Auch ein Maserati verschwand.