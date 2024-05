"Erschreckende Zahlen": In den Schulen in NÖ nimmt die Gewalt zu

Aus der Statistik geht hervor, dass Kriminalität an den Schulen zugenommen hat. Wurden im Jahr 2021 in NÖ noch 536 Delikte verzeichnet, waren es im Vorjahr bereits 881. Eine Steigerung um etwa 60 Prozent. Allerdings muss dazugesagt werden, dass im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie die Bildungseinrichtungen für mehrere Wochen geschlossen wurden. Doch gibt es auch eine Steigerung von 2022 auf 2023.

Polizei schritt ein

Erfasst wurden in der Statistik alle Bezirke in NÖ, dabei auch die Situation in der Landeshauptstadt. Hier zeigt sich folgendes Bild: Festgestellt wurde ein Plus bei den Anzeigen. Die Polizei musste wegen Sachbeschädigungen, Diebstählen und auch bei Taten gegen Leib und Leben (14 Delikte) einschreiten. Die Frage ist nun, wie die Politik auf diese Entwicklung reagieren will.