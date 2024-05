Wandertour auf einem der ältesten Pilgerwege in Niederösterreich

1645 wütete die Pest in St.Pölten und forderte viele Todesopfer. Um "Gottes Hilfe" zu erhalten, pilgerte man in den Wallfahrtsort Mank (Bezirk Melk). Auch nach der Pest beschloss der Stadtrat, jährlichen eine Bitt- und Dankwallfahrt zur Muttergottes nach Mank durchzuführen. Die Pest ist freilich längst vorbei, die Gelöbniswallfahrt ist allerdings schon in die Jahre gekommen.

Wer die Strecke selbst erkunden will, der kann dies auch in einer Gruppe tun. Gestartet wird am 30. Juni um 4 Uhr Früh am Rathausplatz in St. Pölten. Die 30 Kilometer lange Strecke folgt anfangs dem „Pielachtaler Pilgerweg“ und führt dann durch das Melker Alpenvorland.

Immer wieder gibt es schöne Ausblicke auf den Ötscher und die Berge des Alpenvorlandes. Kapellen am Wegesrand laden zum besinnlichen Verweilen ein.