Lebenslust, einzigartige Natur, Armut: Lateinamerika im Kino

Lateinamerika weckt Emotionen, ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort. Hier findet man sprühende Lebenslust, temperamentvolle Musik und einzigartige Natur. Gleichzeitig sind Armut, Gewalt und Umweltzerstörung brennende Themen.

Filmfest

Im Cinema Paradiso St. Pölten taucht man beim Schwerpunkt Lateinamerika Filmfest vom 8. bis 28. April mit ausgesuchten Filmen in diese Welt ein. Am Eröffnungsabend wird die Krimikomödie „Glorreiche Verlierer – Criminales como nosotros“ gezeigt. Auf dem Programm stehen auch: „Es war einmal in Venezuela“, „Hugo Blanco – Der peruanische Che Guevara“ oder die preisgekrönte Doku „Buena Vista Social Club“.

Alle Infos und Karten: www.cinema-paradiso.at/st-poelten