Landestheater NÖ will in neuer Saison "Vermisstes doppelt aufholen"

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Mit Volldampf und Zuversicht, zugleich unter größtmöglicher Beachtung der geltenden Sicherheitsmaßnahmen, geht das Landestheater NÖ in St. Pölten in die Saison 2021/22. Intendantin Marie Rötzer hat das Programm ihrer sechsten Spielzeit am Mittwoch vorgestellt.

Start mit Shakespear

"Alles wird anders": So könne die Überschrift zur kommenden Saison lauten. Corona habe zu Verwerfungen und Spaltungen in der Gesellschaft geführt, meinte Rötzer, doch Theater könne auch in einer "Zeit der Hindernisse" gut mit Krisen umgehen: "Wir sind geübt im Improvisieren."

Gestartet wird am 11. September mit Shakespeares "Othello". Darauf folgt "Der Zauberberg" nach Thomas Mann (Regie: Sara Ostertag, Musik: Clara Luzia) als Koproduktion mit dem Grand Theatre de la Ville de Luxembourg (Premiere: 30. September).