87-Jährige wurde in NÖ von Einbrechern attackiert

Eine 87-Jährige hat am Donnerstagabend beim nach Hause kommen in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten-Land) zwei Einbrecher überrascht.

Bei den Einbrechern handelte es sich um zwei dunkel bekleidete Männer „mit guten Deutschkenntnissen und vermutlich ausländischer Herkunft“, teilte die Exekutive mit.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall am Donnerstag gegen 17 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde im Wienerwald werden an die Polizeiinspektion Neulengbach (Tel.: 059133- 3168) erbeten.