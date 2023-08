Klimaaktivisten klebten auf Westautobahn bei St. Pölten

Klimademonstranten haben am Dienstag nach Angaben von Polizei und ÖAMTC die Westautobahn (A1) bei St. Pölten blockiert. War zunächst die Richtungsfahrbahn Salzburg vom Knoten St. Pölten bis zur Abfahrt Süd der Landeshauptstadt gesperrt, kam es in weiterer Folge auch in der Gegenrichtung zu Behinderungen. Einem Clubsprecher zufolge baute sich rasch ein Stau auf. Laut Polizei dauerte die kurz vor der Abfahrt St. Pölten Süd gegen 9 Uhr gestartete Demo mehr als eine Stunde.

