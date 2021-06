Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Unter den Sternen, in einer Decke eingekuschelt und mit Popcorn in Griffweite lassen sich gute Filme am Besten genießen. Und das Wetter ist aktuell auch perfekt für Filme im Freien.

Das Cinema Paradiso startet am Donnerstag, 1. Juli, das Open-Air-Programm am Rathausplatz in St. Pölten. Zwei Monate lang gibt es Österreich-Premieren neuer Filme, Publikumslieblinge und 18 Live-Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, Vorträge) zu sehen. Nun lässt sich nachholen, was die vergangenen Monate so gefehlt hat.

Konzert-Highlights