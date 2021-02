Kinderkunstlabor: Diesen Park wünschen sich die Aktivisten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Sie geben nicht auf. Mehr als 1.700 Unterschriften hat die Bürgerplattform "Pro St. Pölten" bereits für den Erhalt des Altoona-Parks in St. Pölten gesammelt. Die Aktivisten fordern weiterhin, dass für das geplante Kinderkunstlabor ein anderer Standort gefunden werden soll.

Ateliers

Wie berichtet, wollen Stadt und Land ab 2024 in der Einrichtung zeitgenössische Kunst präsentieren, wo die Kinder auch auf die Künstler treffen können. In zwei Ateliers dürfen die Besucher dann selbst zum Pinsel greifen, während sich die Eltern in einem Café entspannen können.

"Uns ist es auch wichtig, dass sich die Kinder im Vorfeld stark in das Konzept einbringen dürfen“, erklärt Projektleiterin Carolin Riedelsberger bei der Präsentation. Rund 12 Millionen Euro sollen in das Vorhaben investiert werden.