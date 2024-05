Jüdischer Friedhof in St. Pölten: Neuer Glanz für alte Gräber

Vereinbarung

„Wir sind uns der besonderen Bedeutung des jüdischen Erbes in unserer Stadt in hohem Maße bewusst. In besonderer Weise kommt die Bedeutung, die wir unserer jüdischen Geschichte beimessen, in der Restaurierung und Erweiterung der ehemaligen Synagoge zum Ausdruck. Im Zusammenhang damit ist es mir besonders wichtig, dass auch die Sanierung des jüdischen Friedhofes in Angriff genommen wird“, sagte Bürgermeister Matthias Stadler im Jänner 2022, als der Gemeinderat das Projekt beschloss.