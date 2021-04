In St. Pölten werden die meisten Fahrräder gestohlen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Das Coronajahr 2020 hat dem Radfahren einen Boom beschert, die Zahl der Fahrraddiebstähle ist aber stark zurückgegangen. 18.080 Fahrräder wurden entwendet, um rund 2.700 weniger als im Jahr davor, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) unter Berufung auf Zahlen des Innenministeriums. „Erstmals im 21. Jahrhundert“ sei damit die Zahl der Fahrraddiebstähle in Österreich auf unter 20.000 gefallen. Zwei Drittel der Taten wurden in den Landeshauptstädten verübt.

Statistik

Innerhalb Niederösterreichs gibt es allerdings große Unterschiede: Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl wurden in St. Pölten mit 36 pro 10.000 Einwohner die meisten Fahrraddiebstähle gemeldet, vor Krems (28 pro 10.000 EW) und Wr. Neustadt (26). Am wenigsten Fahrräder im Verhältnis zur Einwohnerzahl wurden im Bezirk Zwettl gestohlen, nämlich ein Fahrrad pro 10.000 Personen, vor dem Bezirk Waidhofen an der Thaya (2) und dem Bezirk Lilienfeld (3).