In diesen St. Pöltner Kindergärten gibt es noch viele freie Plätze

Seitens der Stadt wird betont, dass von den freien Kapazitäten 75 Plätze für Kinder unter drei Jahren reserviert sind. Besonders viele Plätze sind noch im Kindergarten am Pernerstorferplatz (25), sowie in den Kindergärten Schwaighof (23) und Wiesnergasse (19) frei.

„Mir persönlich ist es sehr wichtig, dass wir jedem Kind ab 2,5 Jahren einen fixen Kindergartenplatz zusichern können und ich freue mich verkünden zu dürfen, dass uns das in St. Pölten auch dieses Jahr wieder gelungen ist", berichtet Bürgermeister Matthias Stadler.

Neuer Kindergarten wird geplant

Weil aber die Stadt weiter wächst, sind neue Einrichtungen bereits in Planung. Im ehemaligen Rot-Kreuz-Gebäude in der Ludwig Stöhr-Straße soll ein dreigruppiger Kindergarten entstehen. Vor kurzem trafen sich die Vertreter von Stadt und Land, um die Anforderungen an den Kindergartenbau zu definieren. Derzeit läuft die Architekten-Ausschreibung zu dem Projekt.