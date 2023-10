105 Zimmer und Garage: St. Pölten bekommt neues Hotel

In der Landeshauptstadt wird weiter kräftig gebaut. Aber nicht nur für Wohnbau-Unternehmen ist St. Pölten äußerst interessant geworden, auch Tourismus-Konzerne und Hotel-Ketten entdeckten immer öfter St. Pölten.

Wie der KURIER bereits berichtete, wird in der Hauptstadt ein weiteres Hotel errichtet. Hinter dem Projekt steckt die Mamma Group, die in Österreich mittlerweile acht B&B-Hotels gebaut hat.

Am vergangenen Montag fand für das Vorhaben in St. Pölten der Spatenstich statt. Das Projekt wird in der Nähe des Hauptbahnhofes entwickelt, wo im Bereich der Traisen derzeit auch riesige Wohnbauten in die Höhe gezogen wurden.

Im Dezember 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein, dann werden die Pforten für die Gäste geöffnet. 105 Zimmer stehen zur Verfügung, im Untergeschoß kann auf 30 Stellplätzen geparkt werden.

Stadtchef gab den Startschuss

Interessant könnte das B&B-Hotel auch für die heimische Gastronomie werden, weil eine 160 Quadratmeter große Geschäftsfläche vermietet werden soll. Bei dem Spatenstich mit dabei waren Bürgermeister Matthias Stadler, Mamma Group-Chef Herbert Pinzolits und Landtagsabgeordnete Doris Schmidl.