Homeoffice-Quiz: Wie arbeiten St. Pöltens Politiker?

Die Corona-Krise hat auch den Alltag der Politiker in St. Pölten verändert. Reihte sich vor der Pandemie ein Auswärtstermin an den anderen, war in den vergangenen Monaten vor allem Schreibtischarbeit angesagt. Für den KURIER haben Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), Florian Krumböck (ÖVP), Christina Engel-Unterberger (Grüne), Klaus Otzelberger (FPÖ) und Niko Formanek (Neos) ihren Arbeitsplatz abfotografiert.