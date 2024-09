Höfefest in St. Pölten: Musikalischer Moment, um Kraft zu tanken

„Unsere Spielstätten in der Innenstadt sind mit einem blauen Auge davongekommen“, zieht der Kulturverein Höfefest St. Pölten am Wochenanfang Bilanz. Ein Resümee, das für Projektleiterin Patrizia Liberti mit Blick auf die jüngsten Extremwetter in der Landeshauptstadt wahrlich nicht selbstverständlich ist.