Heikler Einsatz: Sprengstoff-Team wurde in St. Pöltner Schule gerufen

Ein lauter Knall sorgte kürzlich im Bereich des Völtendorfer Berges in St. Pölten für Aufregung. Mittlerweile wurde bekannt, dass Sprengstoff-Experten des Innenministeriums einen Behälter zur Explosion gebracht hatten.

In dem Gefäß soll sich Nitroglycerin befunden haben, die Phiole war beim Entrümpeln in einer Schule in der Landeshauptstadt entdeckt worden. Laut NÖN soll die Phiole in einem Schaukasten entdeckt worden sein, den Rest erledigte der Entminungsdienst.

Viele Einsätze in Niederösterreich

In kein anderes Bundesland werden die Entschärfer so oft gerufen wie nach Niederösterreich. Allein im Jahr 2020 mussten mehr als 600 Einsätze in Niederösterreich absolviert werden, insgesamt wurden 26 Tonnen Kriegsmaterial gefunden.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: